Tallar el tomàquet per sucar el pa podria semblar una cosa simple però habitualment això es fa correctament perquè les dues parts suquin igual? La cuinera Ada Parellada dona resposta a aquesta pregunta al programa Versió de RAC1 , on també desgrana els diferents tipus de tomàquets que hi ha al mercat i explica com va ser la seva arribada a Europa.Pel que fa la tècnica per tallar-los, Parellada indica que l'hortalissa s'ha de posar mirant al cel, i realitzar el tall seguint les línies que el travessen. D'aquesta manera, doncs, es parteixen les dues seccions "perfectament iguals" i cadascuna d'aquestes també suca igual.