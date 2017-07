Els homes amb menys atractiu físic tenen més dificultats per trobar parella estable o casar-se que les dones. Així ho indica un estudi publicat a la Revista Española de Investigacions Sociológicas (REIS) que, a més, conclou que no només els és més difícil, sinó que també els costa més que la parella sigui una persona amb estudis universitaris o amb nivell d'estudis superior. En aquests escenaris, segons l'estudi, les dones no es veuen tan afectades.El treball s'ha desenvolupat a través de dues grans enquestes realitzades pel Centre d'investigacions Sociològiques (CIS) entre el 2013 i 2014, on es demanava als entrevistadors que posessin una puntuació respecte de l'atractiu físic dels entrevistats. La primera entrevista es va fer sobre 1.965 persones d'entre 30 i 50 anys, mentre que la segona, sobre 2.303 entrevistats.