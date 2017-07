El mític programa de TVE El Grand Prix podria tornar a la cadena pública espanyola de cara al proper estiu. Així ho va afirmar el mitjà de comunicació el passat mes d'abril, que també va obrir la porta a repescar ¿Qué apostamos?. Aquest possible retorn, però, que d'entrada va entusiasmar els telespectadors, ha tornat a quedar descafeinat, després que el presentador Ramón García hagi afirmat que, en cap moment, veu viable que El Grand Prix torni.



"Jo sé com funciona això, i no m'agrada que hi hagi gent amb tanta il·lusió que hagin estat mig enganyats en dir-se que s'està estudiant que el concurs torni, quan jo sé que no ho farà", ha declarat.