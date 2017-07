Un estudi fet a partir d'una enquesta per la famosa cadena de botigues anglesa PC World ha conclòs que l'edat màxima per sortir de festa són els 37 anys. L'argument dels enquestats és que "no hi pot haver res més tràgic que veure gent de 40 o 50 anys envoltada de joves que podrien ser els seus fills" i que l'endemà, la ressaca és molt difícil d'aguantar.De la mateixa manera, l'estudi estableix que els 31 anys són l'edat perfecte per deixar de sortir de festa sota l'argument que "l'estabilitat sentimental o els fills fan que la gent es vulgui quedar a casa".Segons Matt Walburn, un dels responsables de l'estudi, "hi ha un moment en què es comença a valorar la comoditat de casa més que no pas sortir de fesa". I no només perquè cada cop siguis més gran, sinó que la tecnologia és un dels elements que més ens enganxen al sofà.