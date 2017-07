La Guia Michelin se n'ha cansat. Innovar a la cuina està bé, però hi ha alguns invents que fins i tot treuen de polleguera als crítics més llepafils del planeta. Escumen, nitrogen, esferificacions, textures de sorra... Els experiments estan arribant a límits inimaginables i la Guia Michelin ha decidit dir prou. Quan i on? Doncs aquesta setmana al restaurant Falco de Leipzig, a Alemanya. El motiu? Unes postres servides en una xancleta.Els responsables de la guia han publicat una piulada amb una fotografia del plat (o de la sabata, en funció de com es miri) i el text "ja n'hi ha prou". Un missatge escuet però prou contundent. Michelin valora la "creativitat" de l'establiment, però no acaba de concebre la idea que se serveixin unes postres en una xancleta de platja. I més tenint en compte que sopar al Falco costa ni més ni menys que un mínim de 180 euros per persona... i sense comptar les begudes.