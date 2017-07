Amb l'arribada de l'estiu i de les onades de calor, l'alimentació es converteix en un aliat clau per a les persones. Escollir correctament què es menja i què es beu és molt important per mantenir-se hidratat i resistir a les llargues jornades d'altes temperatures. Ara bé, no sempre els aliments que, a priori, semblen més refrescants acaben resultant els més beneficiosos per ajudar el cos -i la ment- a suportar la calor. Els gelats, per exemple, són contraproduents: el greix que contenen augmenta la temperatura del cos perquè exigeixen energia per ser digerits.



Així doncs, quins són els millors aliments que es poden convertir en els nostres grans aliats per tolerar millor el sol i la calor d'aquestes setmanes? Els experts n'assenyalen quatre: la sandria, les verdures els bitxos picants i les begudes calentes. Algunes d'aquestes propostes poden semblar, fins i tot, contraproduents, però rere cada recomanació hi ha algun argument nutricional i centífic que ajuda entendre perquè aquell aliment és una bona injecció vitamínica per sobreviure a les altes temperatures.



1. Síndria: La gran quantitat d'aigua que aporta ajuda a refredar l'organisme. La síndria està composta per un 90% d'aigua i és molt fàcil de digerir, de manera que no demana cap esforç a l'organisme. Les fruites són, en general, bons aliats perquè hidraten molt, però cal evitar les que contenen més sucres.



2. Verdures: Tal i com passa amb la fruita, les verdures -i especialment les "hortalisses de fulla", com l'enciam- porten molta aigua. Així, també resulten molt fàcils de digerir i no exigeixen cap energia extra. A més, passen molt ràpidament pel sistema digestiu, de manera que són poc pesades i no generen sensació de sacietat.



3. Bitxos picants: Sembla mentida, però són uns grans aliats. En general, els aliments picants provoquen suor, un element corporal que associem a la calor o l'esforç però que, en realitat, augmenta la sensació de benestar, relaxació i refredament corporal. Facilitar la transpiració del cos ajuda a sentir-se fresc.



4. Begudes calentes: Com en el cas del bitxo, sembla impossible, però les begudes calentes ajuden a disminuir la temperatura corporal. De fet, no és gens estrany veure com els beduïns del desert es prenen te calent a ple sol i a 40 graus de temperatura per refrescar-se.