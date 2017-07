01/01/1970

Neus Munté, consellera de la Presidència, és el nom més destacat que desapareix de l'executiu, del qual n'era portaveu, perquè la relació amb el president s'ha deteriorat | Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern, no tenia una bona relació amb el president i diversos dirigents el criticaven en privat | Puigdemont ha buscat perfils de plena confiança per reformular l'executiu quan només falten vuitanta dies per a l'1-O