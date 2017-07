Qatar Airways és la millor companyia del món. Aquest és, almenys, el veredicte de 24 milions de passatgers consultats per Skytrax, l'empresa de consultoria encarregada d'elaborar anualment els World Airline Awards , els Oscars de l'aviació. En el sondeig, que incloïa 325 companyies de tot el món, es preguntava per diversos aspectes, com la seguretat, l'atenció, el servei rebut, el confort o la qualitat del menjar servit a bord.Tot i l'embargament i la restricció de vols als quals set països àrabs han sotmès l'emirat de Qatar, la seva companyia de bandera encapçala la llista. La primera posició l'ocupava fins ara Emirates, que cau a la quarta plaça. És una companyia ben valorada per la modernitat de la seva flota i el confort i la qualitat del servei ofert a bord.És la millor aerolínia asiàtica. El servei de bord, amb un equip d'hostesses molt ben valorat, és un dels punts forts de la companyia. També es valora la seguretat dels seus vols en un continent marcat per les tragèdies aèries. El mal temps de la zona sud del continent asiàtic és un autèntic maldecap pels pilots.La companyia nipona nolieja 72 rutes internacionals amb una flota de 240 avions. Té una llarga tradició: va ser fundada el 1952. A Catalunya ofereix pocs vols, però els passatgers valoren especialment la seguretat, el menjar i el confort.És una aerolínia singular perquè té una flota d'avions formada exclusivament per Airbus A380 i Boings 777. Des de Barcelona ofereix dos vols diaris que connecten la capital catalana amb Dubái i, des d'allà, a 150 destinacions de tot el planeta. Precisament, l'àmplia oferta és un dels punts forts de la companyia.Des d'aquest mes ofereix un vol directe entre Barcelona i Hong Kong que se suma als quatre diaris entre Madrid i la ciutat xinesa. Amb 130 destinacions i 150 avions a la flota, els passatgers en destaquen el confort, la seguretat i el servei a bord en viatges de llarga distància.