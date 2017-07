Noruega és el pais on es paguen més impostos. Foto: Europa Press

El govern de Noruega ha respost l'oposició amb una mesura molt original: proposar als ciutadans que paguessin més impostos de forma voluntària si consideraven que pagaven pocs impostos. La iniciativa va sorgir al juny i no ha tingut una gran rebuda: només s'han recaptat poc més de 1.000 euros en ingressos addicionals, segons dades del ministeri d'Hisenda noruec recollides per Bloomberg "La proposta es va dissenyar de tal manera que aquells ciutadans que volguessin pagar més impostos ho fessin de manera directa i senzilla", va explicar la ministra de Finances noruega, Siv Jensen. El resultat, però, ha estat baix i és que a Noruega hi viuen 5,3 milions de persones.Aquesta inciativa es va començar a gestar l'any 2013, quan el govern noruec va patir una greu crisi per culpa d'una caiguda del preu del petroli. El govern va decidir aleshores rebaixar els impostos i aprofitar el fons de riquesa del país. Això no va agradar als partits de l'oposició, que consideraven que la reducció d'impostos beneficiaria els més rics.