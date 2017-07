Y así, hijo mío, es como funciona el negocio del fútbol. pic.twitter.com/pool8YdL80 — Adrián 🐨 (@nairdadrian7) 12 de juliol de 2017

😂 me pasó lo mismo con la chaqueta del Valencia. 40 pavos más por tener el escudo. Yo flipé cuando la vi en la tienda Adidas — SEÑOR V 🦇 (@VCFSRV) 12 de juliol de 2017

Joder me sale más rentable estampar el escudo y el parche de la liga por mi cuenta — Eddisléxico (@EddPutoAmo) 13 de juliol de 2017

El cost astronòmic d'alguns fitxatges, com els de Bale, Neymar o Cristiano Ronaldo, ajuden a fer-se una idea del volum de diners que mou el futbol. Ara bé, la venda de samarretes i altres productes propis del màrqueting, així com les rutes pels estadis, els museus dels clubs i la venda d'entrades, també són una font d'ingressos molt importants per als clubs. Un tuitaire anònim aficionat del Còrdova ho ha sintetitzat a la perfecció amb un sol tuit que s'ha convertit en un autèntic fenomen viral.A la piulada, l'usuari hi penja dues fotografies: a la primera s'hi veu una samarreta Adidas que costa amb prou feines 10 euros. A la segona, el mateix model de samarreta en val gairebé 70. El motiu? És la tercera equipació del Càdis CF i porta estampat l'escut de l'equip i el logotip de la Lliga. 40 euros de diferència només per aquests dos elements. La resta -teixits, disseny, marca...- són exactament el mateix. Per això, el tuitare acompanya les fotos amb un missatge ben explícit: "Com funciona el negoci del futbol".La piulada ja acumula més de 10.000 retuits en tot just 24 hores. Multitud d'usuaris l'han contestat. Alguns es riuen de la situació, d'altres en denuncien altres de similars i molts responen indignats davant el que consideren un clar exemple d'estafa.