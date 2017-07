La cadena humana formada per una vuitantena de banyistes va salvar de morir ofegada una família sencera a la platja de Panamà City, a l'estat nord-americà de Florida. Segons el diari local Panama City News Herald , nou persones que s'estaven banyant es van veure arrossegades per un fort corrent marí. Des de dins de l'aigua, van començar a demanar auxili a les persones que estaven prenent el sol a la sorra. Els banyistes van formar una cadena humana per treure'ls a tots de la platja i evitar mals majors.L'incident que hauria pogut acabar en tragèdia va començar quan dos nens petits del grup van ficar-se a l'aigua i no van poder sortir-ne. La resta de familiars, alertats, es van ficar al mar per treure'ls, però també van quedar atrapats. Llavors van reaccionar dos surfistes que hi havia per la zona. Es van acostar a ells i van aconseguir fer-los arribar un a un a l'extrem de la cadena humana que havien format la resta de banyistes en un temps rècord. "Va ser realment inspirador. Uns i altres van treballar plegats per ajudar-los", relata un testimoni a la premsa local.