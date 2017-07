L'emoticona guanyadora. Foto: Plan International

Les cinc emoticones finalistes. Foto: Plan International

La regla ja té la seva pròpia emoticona. L' ONG Plan International va obrir un concurs per trobar l'emoji ideal per descriure la menstruació . L'objectiu? Normalitzar-la i ajudar a trencar els tabús que encara l'envolten. Els impulsors de la iniciativa defensen que si existeix una emoticona que representa un vòmit o uns excrements també n'hi hauria d'haver alguna que representés la regla.Després d'engegar un concurs internacional, l'ONG va acabar escollint cinc finalistes. Els usuaris que han volgut han participat en una votació oberta en línia per escollir la guanyadora d'entre aquestes cinc i, finalment, l'emoji escollit ha estat un que representa la regla amb dues gotes de sang sobre unes calcetes blanques.Ara l'ONG ha presentat la proposta guanyadora a l'organisme oficial que gestiona i homologa les emoticones, Unicode Consortium, que haurà de decidir si hi dona el vist-i-plau o no. L'entitat espera que ho faci i recorda que un 64% de les dones britàniques encara s'avergonyeixen de parlar de la menstruació davant d'homes.