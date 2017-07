Third largest in history: 1 trillion ton iceberg breaks free from ice shelf in Antarctica https://t.co/MMbFOflBqr pic.twitter.com/xdTfQG1CBp — RT (@RT_com) 13 de juliol de 2017

Un gràfic de la universitat de Swansea que mostra el procés de trencament de l'iceberg. Foto: Universitat de Swansea

Un iceberg de 5.800 quilòmetres quadrats s'ha desprès de l'Antàrtida aquesta setmana. Els experts feia mesos que esperaven aquesta fractura, que ha deixat flotant a l'oceà un monstre de gel de la mida de les comarques de Girona. La plataforma s'ha separat del segment Larsen C de l'Antàrtida, un dels més afectats per l'escalfament global per la seva posició gairebé peninsular.Els experts creuen que el despreniment es va produir entre els dies 10 i 12 de juliol. El procés de trencament va començar fa deu anys i els investigadors feia mesos que esperaven el trencament definitiu. En les darreres setmanes, però, el procés de separació s'havia frenat lleugerament i la ruptura s'ha produït més tard del previst, ja que els experts calculaven que la plataforma es desprendria del continent blanc a principis d'any.Els investigadors atribueixen la ruptura de la plataforma a un fenomen geogràfic, tot i que estan convençuts que l'escalfament global ha tingut un paper "fonamental" en el procés d'acceleració del trencament. L'iceberg estava adherit a l'Antàrtida però ja flotava i, per tant, ni la Nasa ni tampoc les universitats gal·leses i escoceses que han estudiat el fenomen preveuen un augment sobtat del nivell del mar.