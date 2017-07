Madison Coe Foto: Compartida per la família

Texas teen electrocuted after cell phone accidentally falls in bathtub https://t.co/8rhFM0liC4 pic.twitter.com/2XvJ2kAvmk — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) 11 de juliol de 2017

Madison Coe, una noia de 14 anys i de la població de Lovington, a l'estat nord-americà de Nou Mèxic, va morir la matinada de dissabte a diumenge després d'electrocutar-se mentre usava el mòbil a la banyera. Segons informa la família a la cadena KCBD , la noia va endollar el telèfon o va agafar-lo mentre estava endollat. Els cossos d'emergència es van apropar al lloc i, malgrat que van realitzar-li tasques de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida.Una de les proves que investiga l'FBI, que s'ha fet càrrec del cas, és que la noia tenia una cremada a la mà, la mà amb la qual devia agafar el telèfon. I això és tan obvi que ja se sap què ha passat", va apuntar la seva àvia, que juntament amb la seva família recorden al mitjà local que es tracta d'un accident terrible que li pot passar a qualsevol. És per aquest motiu que insisteixen: "Volem que alguna cosa bona sorgeixi d'això i és recomanar no utilitzar el telèfon al bany si està endollat i carregant", afegeix l'àvia.Per últim, tot i que les evidències apunten cap a l'electrocució com a causa de la mort, les autoritats no anunciaran el motiu fins que no s'acabin les investigacions.