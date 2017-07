La piscina exterior del complex Sant Jordi Foto: Jonathan Oca

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha llançat una advertència sobre la necessitat de vigilar en tot moment els nens mentre siguin a l'aigua o hi estiguin jugant a prop perquè, en el cas dels nadons, només dos centímetres d'aigua són suficients per ofegar-se. "Al fons d'una galleda, una banyera o una piscina... Menys de dos minuts són suficients perquè un bebè pugui ofegar-se", alerten.Els ofegaments en menors de 5 anys es produeixen sobretot en piscines particulars. El perill radica en què són nens més independents que un bebè i que es poden escapar de la supervisió d'un adult. A més, encara no reconeixen les situacions de perill ni solen tenir la destresa suficient dins de l'aigua. En aquest sentit, l'AEP recomana posar tanques al perímetre de les piscines i supervisar sempre els nens petits que són dins de l'aigua.Una clau per reduir els ofegaments són les classes de natació i l'aprenentatge d'habilitats de supervivència a l'aigua. De fet, hi ha estudis que afirmen que iniciar les classes de natació abans dels 4 anys redueix la taxa d'ofegaments.