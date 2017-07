01/01/1970

El president i el vicepresident posen damunt la taula la creació d'una comissió interdepartamental amb capacitat executiva | Puigdemont ha parlat amb tots els consellers del PDECat, i avui també amb Pascal, per avaluar fins on estan disposats a arribar | La primera mesura visible és que no serà Governació qui lideri la compra d'urnes