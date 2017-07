Un chico está a punto de contarle a su madre que es gay. Adoro a esta señora. pic.twitter.com/RY0ukt8WTZ — PabloMM (@PabloMM) 8 de juliol de 2017

El vídeo d’un noi sortint de l’armari i explicant la seva orientació sexual a la seva mare està donant la volta a Internet i emociona els usuaris. Els fets van ser enregistrats el 2015, però l’usuari @PabloMM va compartir el vídeo aquest diumenge i ja ha aconseguit desenes de milers de retuits i m'agrades. El protagonista és Matthew, un noi que reuneix valor i decideix confessar-li a la seva mare que és gai.En el moment d’explicar-ho, al jove se li fa molt difícil trobar les paraules, i la seva mare li va fent un seguit de preguntes fins que descobreix el que el seu fill li volia confessar. “Ho sento”, li diu el noi, i la seva mare li contesta: “No demanis perdó! No ho sentis. Jo t’estimo per sobre de tot, saps? Només vull que siguis feliç.” La dona acaba explicant que ja feia molt temps que ho sabia i que el que més li preocupava és que la gent fos cruel amb el seu fill per la seva orientació sexual.