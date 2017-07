Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de juliol de 2017

Les històries de convivència entre veïns no sempre acaben en desastre. El cas que relata la Núria, una usària de Twitter que viu a Vallecas, n'és el millor exemple. En una piulada explica que un dels seus veïns se n'ha anat de vacances però no s'ha pogut emportar el seu peix. Com que no tenia ningú que se'n pogués fer càrrec, va decidir deixar-lo a l'escala de veïns perquè la resta d'inquilins es fessin càrrec de l'animal. En una nota, els informava que en Pesesín -així s'anomena la bestiola- necessitava que el cuidessin i, fins i tot, deixava una taula perquè els veïns poguessin saber quan havia menjat.La nota es va convertir en una espècie de grup de whatsapp 1.0 perquè els veïns van començar a escriure-hi coses. Alguns alertaven que s'havia acabat el menjar i d'altres es preguntaven qui era el propietari. Un, fins i tot, renyava els altres avisant que "no fa falta donar-li tan menjar a la pobra bèstia". En resum: l'escala s'ha bolcat en la cura d'en Pesesín. Un exemple de solidaritat i estima als animals que fins i tot la Policia Nacional espanyola ha posat d'exemple.