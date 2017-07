El restaurant on es roden els episodis de First Dates, el programa de cites de Cuatro, s'ha convertit definitivament en el plató més imprevisible de les televisions de l'Estat. Després de carbasses antològiques i de curioses picabaralles, aquest cap de setmana un sopar entre dues persones grans va acabar en una autèntica al·legoria de la dictadura franquista. En Pablo i la María Jesús, tots dos de 77 anys, van coincidir a ressaltar les qualitats de Francisco Franco, a qui van definir com "el millor que li ha passat a Espanya".



A l'inici del sopar, tots dos van descobrir la seva passió pel ball. Al final va resultar, però, que la música i la dansa eren un punt d'unió anecdòtic. El que realment compartien en Pablo i la María Jesús era l'amor pel dictador espanyol. "Vaig treballar al Palau d'El Pardo i, per mi, Franco és el millor que hi ha hagut a Espanya", va deixar caure ell, en plena cita, sense temor. La sorpresa va arribar quan la seva companya va corroborar la seva tesi: "per mi també. No tinc res contra la monarquia, però jo amb Franco vivia millor".



El seu amor polític pel dictador, però, no va fer florir l'amor. En Pablo volia una segona cita, però la María Jesús el va acabar refusant. No perquè no el considerés tot un "senyor", sinó perquè viuen massa lluny i ella vol una parella "per al dia a dia". "Ens podem tornar a veure, però només com a amics", va reblar ella, tallant en sec la conversa.