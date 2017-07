Risto Mejide s'ha enganxat amb un dels convidats del programa All you need is love... o no de Telecinco i ha decidit fer-lo fora del programa "per barrut". El programa tracta de convidar gent famosa perquè expliquin la seva vida privada però també hi ha una part dedicada a gent normal. En aquesta segona part, Mejide i els altres presentadors intenten ajudar el convidat en qüestió perquè recuperi alguna antiga parella.En aquest cas, però, Risto s'ha encès amb l'actitud del convidat, un jove de 23 anys, que ha assegurat mentre reia que quan volia recuperar la seva exparella va tenir relacions amb una altra noia. Mejide s'ha indignat amb la barra del noi i li ha etzibat: "O t'ho prens seriosament o te'n vas a casa". Finalment, el públic ha decidit que no calia ajudar el noi i Risto l'ha enviat a casa.