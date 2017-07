Despacito continua trencant totes les barreres possible. El tema de Luis Fonsi s'ha convertit en la cançó de l'estiu i en un blanc perfecte per a tots els que intenten crear continguts virals a la xarxa a base de paròdies. Després de la sardana del Despacito, aquesta setmana ha arribat la versió futbolística de la cançó. En aquesta ocasió, ha estat un tuitaire i youtuber britànic l'encarregat de tunejar-la. En encara no 24 hores, el vídeo ja acumula més de 224.000 reproduccions només a Youtube.El jove, conegut com a Game Jam, ha agafat la versió anglesa de la cançó -interpretada per Justin Bieber- i l'ha farcit amb els noms de desenes de futbolistes. En total, n'hi ha encabit 174, però el tema no ha perdut el seu ritme original i, tot i el canvi, continua sent tan enganxós com sempre. Leo Messi i Cristiano Ronaldo són dos dels noms que no falten a la cançó, però també n'hi ha molts d'altres (alguns d'esportistes poc coneguts però amb noms que, per les rimes, eren ideals).