La Guàrdia Civil utilitza tots els recursos que té al seu abast per intentar sensibilitzar els conductors de la importància de complir amb les normes de trànsit. Si dies enrere feia servir un esquema gairebé infantil per explicar com agafar una rotonda correctament, ara ha iniciat la campanya #TenCabeza a les xarxes socials amb una bateria de vídeos per posar-se rere al volant o gaudir de les vacances amb responsabilitat.Un dels que ha cridat més l'atenció -i s'ha convertit en un contingut molt viral- és el que remarca la importància de cordar-se el cinturó al cotxe. Al vídeo es veu un conductor que no el porta i, de sobte, es troba amb dos guàrdia civils de trànsit asseguts al seient del darrere i fent un gest de desaprovació. L'home, nerviós, intenta posar-se'l, però acaba sent un dels dos agents el que l'ajuda (sense desfer-se ni del casc ni dels guants).Tots els vídeos comparteixen un estil similar. Sempre s'hi veu un ciutadà cometent alguna irresponsabilitat -o, directament, il·legalitat- i un o dos agents de la Guàrdia Civil que s'encarreguen de renyar-lo i corregir-lo. N'hi ha força de centrats en el trànsit, però també molts d'altres relacionats amb la seguretat de la llar quan es marxa de vacances o el respecte al medi ambient.