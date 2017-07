A whale of a good time here at Whytecliff Park today. Una publicación compartida de Robin Léveillé (@robin_leveille) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:58 PDT

Nedar al mig de l'oceà amb orques pel voltant no sembla massa bona idea. És cert que aquests cetacis no ataquen éssers humans, per la qual cosa no s'hauria de tenir por, però també cal tenir en compte que no deixen de ser animals salvatges i, per tant, se'ls ha de respectar i cal tenir precaució.Les imatges que es mostren a continuació les va prendre, i compartir llavors a les xarxes socials, el fotògraf Robin Léveillé, que es trobava a Whytecliff Park, a West Vancouver, al Canadà.Al vídeo, un grup d'orques s'acosten a gran velocitat a dues persones que nedaven prop de les roques. Els banyistes, amb bon criteri, van sortir de l'aigua per buscar refugi a terra ferma. Les orques van arribar tot seguit al lloc on havien estat nedant.El vídeo s'ha fet viral i ha provocat moltes reaccions, interès i dubtes. La investigadora de balenes Alisa Schulman-Janiger considera que les orques es van apropar per “curiositat”, perquè volien veure què hi havia per després “seguir el seu camí. La científica, però, insisteix que els éssers humans no s'han d'apropar mai a les orques i han de ser respectuosos amb el seu entorn natural.