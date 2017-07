A lo de "Kiwi" ya no quiero ni entrar. Tiene pinta de elemento químico, paso de que me intoxiquen. — Xavi VB (@X4V1B) 6 de juliol de 2017

Mousse de xocolata, macho. Pero qué brujería es esta. — AFICIONADOalVERANITO (@ElAficionado_) 6 de juliol de 2017

¿Y los postres?

- Mousse de xocolata

- Iogurt natural

- Muesli amb iogurt

- Kéfir



Así es imposible, tú. — Xavi VB (@X4V1B) 6 de juliol de 2017

¿Qué es Crema de verdures? No entiendo nada, jodido catalán! — AFICIONADOalVERANITO (@ElAficionado_) 6 de juliol de 2017

A ver como coño desciframos que es ‘’Gazpatxo’'. — Alex Frigenti (@Alex_Frigenti) 6 de juliol de 2017

Una usuària de Twitter (@Des_co_locada) va publicar al seu compte la foto d'una carta d'un menú escrit només en català. La piulada va acompanyar-la amb un text de queixa: “Un altre dia que no tenen carta en castellà. Si em sembla perfecte el dret a utilitzar el català, però i el meu a utilitzar el castellà?”.A la carta hi apareixien algunes propostes tan simples com “consomé vegetal”, “lasanya”, “kiwi” o “gaspatxo”. La queixa ha fet reaccionar Twitter, i molts usuaris se n'han rigut de la noia perquè la carta era molt fàcil d'entendre per algú que parlés castellà.La usuària ha esborrat el seu compte de Twitter, on no ha deixat cap rastre. Un altre usuari, però, ha recuperat el tuit original amb tot un seguit de respostes que ja acumulen més de 10.000 repiulades.