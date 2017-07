01/01/1970

El retard en la junta de seguretat és la punta de l'iceberg de la manca de diàleg efectiu en qüestions relacionades amb la gestió del dia a dia | La comissió bilateral no es reuneix des del 2011, i els 46 punts presentats per Puigdemont a Rajoy encara no tenen resposta | El camí independentista ha impactat en negociacions rellevants com el repartiment del dèficit i l'accés a infraestructures com el corredor mediterrani