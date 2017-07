Amb aquesta calor el desodorant pot ser més necessari que mai. Hi ha diversos desodorants i n'hi ha de bons i de dolents. Què converteix un en bo un desodorant? En primer lloc, cal diferenciar entre un desodorant i un antitranspirant. Tal com explica Cribeo , un desodorant s'utilitza per controlar els bacteris i n'emmascara l'olor, però permet la transpiració i no eviten la secreció de suor; d'altra banda, els antitranspirants regulen la transpiració controlant la suor evitant també l'olor corporal.Últimament, moltes marques contenen una petita etiqueta que diu "lliure d'alumini". La majoria de marques no fabriquen antitranspirants amb alumini però algunes sí. L'alumini s'inclou en alguns antitranspirants perquè redueix la suor i minimitza l'olor corporal. El problema és que alguns estudis confirmen que l'alumini s'associa a dues malalties: l'Alzheimer i el càncer de mama.Tanmateix, algunes marques continuen utilitzant alumini perquè consideren que una exposició tan mínima no es pot relacionar amb cap malaltia. És per això que no ens hauríem de preocupar, però sempre és recomanable busca els productes més naturals possibles.