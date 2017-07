Me parece maravilloso que haya un anuncio en el que se menciona la inmortalidad de Jordi Hurtado pic.twitter.com/m8GT6g5xHB — Gedanken sind frei (@Merakki_) 8 de juliol de 2017

Jordi Hurtado viniendo del futuro para anunciar un taller de coches :____) — Eva (@caracardo) 8 de juliol de 2017

La immortalitat de Jordi Hurtado és llegendària. El mític presentador del concurs Saber y ganar de Televisió Espanyola fa un quart de segle que manté el seu somriure davant les càmeres, impassible al pas del temps. Aquesta suposada immortalitat que tantes bromes ha generat a les xarxes socials és el fil conductor de l'últim anunci d'una coneguda companyia de tallers mecànics.L'espot és, en definitiva, una rèplica de la pel·lícula Regreso al futuro. Hurtado arriba al taller a bord d'un cotxe com el que conduïa el protagonista del film i la veu en off no deixa lloc per a dubtes: "La immortalitat d'en Jordi Hurtado és el gran secret de la humanitat". Així comença l'anunci, que ràpidament deriva en una enumeració de les qualitats de l'empresa.Al final, Hurtado acaba desapareixent envoltat de raigs còsmics, com si realment vingués d'una altra època. Tot plegat no ha passat desaparcebut a les xarxes socials. Twitter s'ha omplert de tuits que aplaudeixen l'enginy dels productors de l'anunci, que han sabut jugar amb una de les bromes més freqüents al voltant del conegut presentador.