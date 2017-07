Omgggggg dani's weddingggg i can't believe he is married😍😍💏 im so happy fir themm really really😍😍🙈 #danid_alves #danialves #danialves23 #joanasanz #marriage #loveneverends #joani #likesforlikes #like4like #l4l #followforfollow #summer #love #life #smile @mluciaalves @neyalvesna @junioralves4 @lualves2

A post shared by dani_alves6 (@danid_alves) on Jul 8, 2017 at 11:25am PDT