Són dies de Sanfermines a Pamplona. Des del dia 7, cada matí, centenars de persones corren davant dels braus i fan festa fins ben entrada la nit. Però els "encierros" no es limiten a Pamplona i han arribat fins a l'Iraq. En particular, les tropes espanyoles destinades a aquest país han compartit un vídeo celebrant el seu propi "encierro". No hi hi toros ni tanta gent, i també han provocat alguna crítica.