LOS ENCIERROS EN MI BARRIO



Els Sanfermines són una festa internacional. Als conegudíssims encierros els surten succedanis i competidors per totes bandes, però probablement cap de tant divertit com el que han protagonitzat un grup de nois en un barri humil de Madrid. Junts segueixen el tradicional ritual dels Sanfermines -amb els càntics al patró ben apresos inclosos-, però al final acaben fugint d'un petit gosset i no de mitja dotzena de toros.Les entrenyables i hilarants imatges de-així s'ha batejat l'activitat dels nois- les ha compartit a Twitter un internauta que acostuma a publicar tuits humorístics. De moment, la piulada ja s'ha convertit en un tot un fenomen viral: l'han retuitejat gairebé 9.000 vegades i acumula més de 12.000 m'agrada. En aquest cas, a més, l'animal no hi ha dubte que també s'ho passa bé perquè el gos no para de moure la cua mentre corre al darrere de la canalla.