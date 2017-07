Víctima o delinqüent. Tor Sigur Brandsal, un noruec de 46 anys, ha publicat a Facebook les fotos d'uns lladres que li van entrar a robar i ha hagut de pagar una multa de gairebé 8.000 euros, tal com recull el diari El País . Un cop es va publicar als mitjans nacionals, la sorprenent notícia ha generat un intens debat a Noruega, així com molta indignació.La víctima i infractor alhora té un taller mecànic des de fa 20 anys, al poble de Vågsbyg, al sud del país. En els últims temps, el seu negoci ha patit diversos robatoris. En una ocasió, se li van arribar a emportar una bastida valorada en 5.000 euros.El mecànic ho va denuniar a la policia de districte, però ningú va fer res per resoldre el cas (o cassos). Fart de la inoperància policial, l'home va decidir prendre's la justícia pel seu compte. Per això, va instal·lar una càmera al seu taller per identificar els lladres i, quan va detectar un altre robatori, en comptes d'anar a la policia, va difondre les imatges per les xarxes socials demanant col·laboració ciutadana.Les conseqüències d'aquesta acció, que va rebre moltes felicitacions a Facebook ("m'agrades"), van ser inesperades. La iniciativa afectava els drets d'honor i privacitat i el jutge va decidir aplicar-li una sanció per haver publicitat a les xarxes socials les imatges dels autors d'un suposat delicte pel qual ningú encara havia estat encara condemnat. Que no s'haguessin identificat els lladres no era important.“No em penedeixo del que he fet. Sabia que estava vorejant la llei i que rebria una multa d'uns milers de corones, però no em podia imaginar que arribés a ser el que ha estat”, confesa Tor Sigur a El País. Tot i que ha presentat un recurs, haurà d'abonar la sanció, reconeix.