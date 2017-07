01/01/1970

El diputat de Junts pel Sí afirma que la força del procés és "la gent a les 8 del matí als col·legis" per forçar l'Estat a fer coses que no vol per frenar l'1-O | Afirma que el model Colau és "d'ocupació institucional i repartiment de prebendes" i atribueix a la por a la inhabilitació que es despengi | L'economista admet que cada dia s'ha de "convèncer" que és "útil" al Parlament