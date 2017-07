Un intent de "sinpa" sense èxit. Això és el que van intentar fer catorze italians en un restaurant dissabte al vespre, en plena celebració dels Sanfermines. Els fets fan passar en un restaurant de l'Eixample de Pamplona i els comensals volien deixar de pagar un sopar que pujava fins als 620 euros. Incloïa catorze menús, un tàrtar de salmó, una ració de patates, un cafè i quinze "xupitos".

14 italianos intentando un "sinpa" en Rte del Ensanche. No sólo les hicimos abonar los 620€, sino tb dejar propina. #SF17 #SanFermin2017 pic.twitter.com/Rln7XszbCO — Policía Foral (@policiaforal_na) July 9, 2017

Van intentar marxar sense pagar però van ser interceptats per la policia foral, que es va fer ressò del cas a través de Twitter. No hi va faltar el toc d'ironia: "14 italians intentant un 'sinpa' al restaurant de l'Ensanche. No només els hem fet pagar els 620€, sinó que també han deixat propina".