1) Cuando te dicen 'no votaré' es no quiero que se vote.

2) Cuando te dicen 'con garantías' es con Rajoy, Sánchez y Rivera. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 9, 2017

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat aquest diumenge la decisió dels "comuns" de no participar al referèndum de l'1-O i, en un sol tuit, ha intentat desmuntar el posicionament del grup polític liderat per Ada Colau i Xavier Domènech."Quan et diuen 'no votaré' és no vull que es voti", indica en primer lloc el republicà. I afegeix: "Quan et diuen 'amb garanties' és amb Rajoy, Sánchez i Rivera". En declaracions a la premsa, Rufián també ha assegurat que el projecte dels "comuns" és estatal i no català: "No tinc cap problema, però que simplement ho diguin".