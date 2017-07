Un grup de manifestants va increpar una guia turístic que utilitzava una estelada per fer la ruta amb els turistes que el seguien. Els fets van passar a la plaça de Sant Jaume i es pot sentir com els manifesants criden "prou manipulació" i es dirigeixen al guia dient: "Et queden quatre telediaris" o "fantasma". Finalment l'home decideix no fer cas de les amenaces i marxar amb el seu grup de turistes, que es mirava la imatge amb estupefacció.