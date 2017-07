Ja no cal anar a París per escoltar i viure l'orquestra de Notre Dame. O potser sí. Però aquest vídeo immersiu intenta combinar la realitat virtual i el so tridimensional per fer accessible a tothom un concert d'aquesta prestigiosa orquestra. Tal com explica el diari El País , la base d'aquest vídeo és una tècnica per a l'espacialització del so que és la més pròxima al que es pot escoltar a la vida real. El concert que reconstrueix aquest projecte es va fer la temporada 2012 i 2013, en el marc dels 850 anys de la catedral. L'orquestra va interpretar La Vierge, una òpera del segle XIX composta per Jules Massenes.