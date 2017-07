La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments , l'òrgan del Vaticà que regula els sagraments catòlics, ha enviat una circular als bisbes, per ordre del Papa Francesc, en què els recorda que les hòsties sense gluten "no són vàlides" per l'eucaristia La carta recomana "vigilar sobre la qualitat del pa i el vi destinats a l'eucaristia, i, també, vigilar qui els prepara". Entre les recomanacions, recorda que "les hòsties sense gluten són matèria invàlida per l'eucaristia; són vàlides les que tenen la mínima quantitat de gluten necessària per obtenir la panificació sense afegir substàncies estranyes ni recórrer a procediments que desnaturalitzin el pa".La circular enviada als bisbes també assenyala que, de la mateixa manera, el vi ha de ser natural, i que també es pot utilitzar most, "és a dir, suc de raïm que no s'hagi fermentat a través d'un procés natural".El Vaticà també apunta que les hòsties es poden fer amb organismes genèticament modificats, tot i que afegeix que "els que preparen el pa i produeixen el vi per la celebració han de ser conscients que la seva obra està orientada al Sacrifici Eucarístic i això demana la seva honestedat, responsabilitat i paciència".Així doncs, també recorden que el pa de les hòsties ha de ser només de blat i, si pot ser, acabat de fer, i afegeixen que "és un abús greu introduir-hi substàncies com fruites, sucre o mel". Per últim, acaba recomanant que es controli l'origen dels productes, que tradicionalment havien fet comunitats religioses i ara es poden comprar a supermercats o a internet.