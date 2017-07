Si teniu criatures i voleu portar-les a un parc d'atraccions però us sembla car, un pare nord-americà ha tingut una idea que potser (o no) pot servir-vos. Un pare ha penjat a Youtube la solució que se li va acudir quan la seva filla petita li va demanar un viatge a Disney World.Segons explica, com que no es podien permetre el cost -les entrades costen més de 100 dòlars cadascuna- va buscar una alternativa: un simulador de muntanya russa fet a casa, amb un petit cubell davant d'un televisor on hi apareix un vídeo gravat a bord d'una muntanya russa. Amb la nena dins, el pare va fent els moviments com si estigués, realment, a l'atracció.El divertit vídeo s'ha fet viral, i alguns usuaris han fet broma als comentaris, com ara que, si vol repetir, el pare li hauria de dir a la nena que fes dues hores de cua a ple sol, com si fos en un parc d'atraccions de veritat. Com passa en aquests caos, el vídeo acumula desenes de milers de visualitzacions.