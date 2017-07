UPDATE: Man charged with interfering with crew on Seattle-to-Beijing flight. Photo shows Delta cabin after brawl. https://t.co/Rg4kAzag5v pic.twitter.com/l5YEbo7caR — The Seattle Times (@seattletimes) 8 de juliol de 2017

Una hostessa de la línia aèria Delta va evitar, aquest dijous, que un passatger obrís la porta en mig d'un vol entre Seattle, al nord-oest dels Estats Units, i Pequín. Ho va fer amb una eina força ortodoxa: una ampolla de vi que va trencar-li al cap.Segons informacions de la fiscalia, el passatger, un home de 23 anys nascut a Florida que viatjava a primera classe, va anar cap a la porta davantera de l'avió i va intentar obrir-la. Tot això, quan ja feia una hora que l'avió, un Boeing 737, s'havia enlairat i estava sobrevolant el Pacífic.Dues hostesses van llançar-se sobre l'home i, durant la baralla, una d'aquestes va pegar l'home amb dues ampolles de vi, trencant-n'hi, com a mínim, una al cap. Tot i això, l'altra hostessa va declarar que, malgrat el cop, l'home no va aturar-se.La resta de passatgers van haver d'intervenir i van aconseguir, finalment, lligar-lo amb brides, tot i que davant del seu comportament bel·ligerant l'avió va haver de tornar a Seattle.Tot i la ràpida intervenció de les hostesses, l'home va aconseguir moure la palanca d'obertura de la porta, però no fins al punt de desbloquejar-la. El jove continuarà detingut, com a mínim, fins dijous que ve, quan un jutge li imposarà una fiança.