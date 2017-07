⏺ Las fuertes lluvias en Madrid han producido cuantiosos daños y caos en la circulación https://t.co/yxDAHs5ftl En directo @MarChercoles pic.twitter.com/nr9APXZXeN — 24h (@24h_tve) 7 de juliol de 2017

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) 7 de juliol de 2017

Nos ha pasado a todos Mar! No te preocupes. Esto es una carrera de fondo, y se aprende a cada paso. Ánimo!!! — Juan Carlos Vélez (@jcvelez) 8 de juliol de 2017

Ya no soy el único al que alguna vez le ha pasado algo así. Mañana será otro día... mejor. Ánimo y a seguir haciendo 📺 — Vicente Vallés (@VicenteVallesTV) 7 de juliol de 2017

Quien lo probó, lo sabe: la técnica más difícil del periodismo es un directo de calle en TV. Lo sucedido es una anécdota menor. Ánimo!! — Juan Fdez-Miranda (@juanfmiranda) 7 de juliol de 2017

Todos los q hemos muerto en directo sabemos lo q es eso! Pero al día siguiente sale mejor y al otro y al otro y se te olvida! No pasa nada! — Inma Carretero (@Lacarreter) 7 de juliol de 2017

Una reportera de TVE va protagonitzar una divertida anècdota en ple Telediario 2 de La 1, quan va fugir en ple directe després d'entrebancar-se dues vegades.La periodista Mar Chércoles informava en directe de les conseqüències d'una tempesta a Madrid quan, aparentment, li van comunicar alguna cosa per l'auricular i es va travar.Aleshores, va decidir abandonar la connexió de sobte, tot i que un cop fora de càmera encara se la va poder sentir lamentant-se: "Ai, ho he fet malament. Joder, ho sento. És que m'han parlat". Anteriorment, la mateixa periodista havia cobert la notícia pel canal 24 horas, en aquell cas, sense cap mena de problema:La reportera s'ho ha pres amb humor i ho ha compartit a les xarxes socials. Al seu compte de Twitter, ha afirmat que "et vols morir quan comences un directe, et parlen per l'auricular, et traves i ja no saps seguir. Quina vergonya! Gràcies a tots".A partir d'aquesta piulada, molts companys de professió li han donat ànims, dient-li que és quelcom que pot passar a tothom i que serà una anècdota que recordarà amb simpatia.