Yeray Álvarez és un jove jugador de l'Athletic Club de només 22 anys que en fa més de dos que lluita contra el càncer. El 2016 li van detectar un tumor testicular que va superar amb èxit, però a l'abril va tornar-hi a recaure. Des de llavors, ha hagut d'apartar-se de la disciplina del grup i centrar-se en el tractament. Els seus companys, però, no se n'han oblidat i aquest divendres, en el retorn de l'equip als entrenaments per preparar la temporada vinent, han tingut un gest molt emotiu amb ell.Yeray els ha visitat als vestuaris i se'ls ha trobat a tots amb el cap rapat al zero. Volien mostrar així la seva solidaritat amb el seu company, que s'està sotmetent a quimioteràpia i ha perdut gran part dels cabells. Els 27 lleons -com s'anomenen els futbolistes de l'equip basc- han aparegut a Lezama amb un tall de cabells sorprenent que Yeray, sorprès, ha rebut amb un ampli somriure d'agraïment mentre tots l'aplaudien. A través de les xarxes socials, el club també ha compartit el moment i ha recordat al seu central que estan al seu costat.