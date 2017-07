@Aureal Y tres días después de comentarlo, Pedrerol despide a Laura Gadea... Demasiado ha durado, pero ojo al mal rollito de la escena. 😅 pic.twitter.com/N6qWqrq0NM — Gustavo Acero (@Gustarfox) 7 de juliol de 2017

El presentador d'El Chiringuito ha protagonitzat un dels moments més tensos de la televisió dels últims temps. Era el moment d'acomiadar la temporada i informar sobre els col·laboradors que seguiran la temporada vinent al programa, que ha renovat per dues més. Una de les persones que no continuarà serà Laura Gadea, responsable de les xarxes socials.Després de repassar els nou anys que porta al capdavant d'El Chiringuito, va ser el torn per al comiat, que va intentar que fos emotiu. Però quan es va dirigir a Gadea, que no estava massa al cas, tot es va tòrcer. I la tensió es va traslladar als espectadors. "Laura Gadea, molta sort", diu. "Gràcies", respon visiblement molesta la community manager. Després de demanar-li si ha estat bé i ha valgut la pena, li etziba: "Que tinguis sort, entesos?".Aquest comiat dista molt del que va tenir Irene Junquera, una de les anteriors col·laboradores, que al març va decidir prendre nous reptes professionals . Aleshores, però, es va veure com sí que hi havia bona relació entre tots dos i fins i tot Pedrerol va deixar-li la porta oberta.