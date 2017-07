Els Sanfermines s'han situat al centre de la polèmica pels constants casos d'assetjament i abusos sexuals que s'hi registren. El programa d'Antena 3 Espejo Público va decidir experimentar en primera persona el que pot arribar a patir una jove enmig d'aquesta enorme festa popular. Ho va fer d'una manera molt particular: enviant una de les seves reporteres, la Victòria, al bell mig de la gresca equipada només amb el seu telèfon mòbil.



Les imatges escandalitzen no només perquè alguns joves borratxos s'acosten a ella per intentar tocar-li les natges o petonejar-la. També perquè s'escolta el testimoni d'alguns nois que justifiquen les agressions: diuen que "algunes noies busquen això", que "inciten amb les minifaldilles o els escots" o que "ja els hi agrada". En canvi, la Victòria també parla amb grups de noies que gaudeixen de la festa, però que reconeixen rebre "constants tocaments" i passar "por".



Més de 200 càmeres vigilen la ciutat de Pamplona per evitar aquest tipus de casos d'abusos. Només en les primeres 24 hores dels Sanfermines, ja s'han registrat mitja dotzena de denúncies i s'han detingut dos possibles agressors.