Interior de Casa Gervasio, restaurant d'Alquézar Foto: Google Maps

La ingeniosa respuesta a un comensal de Casa Gervasio se convierte en un elogio viral a su cocina https://t.co/eaTo34D69k #restaurantes pic.twitter.com/JopBTinZUW — Heraldo de Aragón (@heraldoes) 7 de juliol de 2017

La resposta del restaurant Casa Gervasio, a la població d'Alquézar (Osca), a un client que els havia deixat verds a la web TripAdvisor ha estat aclamada a la xarxa. Segons recull el diari Heraldo de Aragón , l'usuari va publicar una queixa perquè no havia pogut demanar un menú infantil per al seu fill de 15 anys. La propietària els va assegurar que podria menjar el que volgués però que li cobraria com un adult.Gervasio Mata és el gerent del local i, en veure l'escrit a TripAdvisor, no se'n va poder estar i el va contestar. "Hola, jo quan tenia 15 anys em menjava mig conill per esmorzar, una salutació", ha estat l'aplaudida resposta, que ja s'ha fet viral aconseguint m'agrades i comentaris a dojo.