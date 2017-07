La xarxa no descansa i s'adona de moltes coses. El darrer cas el trobem en el programa A cara de perro , de Cuatro, que dimecres al vespre va emetre un capítol en què es salvava un gos que malvivia al carrer. El gos estava desnodrit i ferit, i la protectora "Animales Peludos Bajo Cinca" va col·laborar amb la "Associación Aria" per intentar rescatar l'animal. La cadena Cuatro ho va voler enregistrar per fer el programa.El desenllaç, però, no va ser feliç. El gos no es va deixar atrapar per la por que tenia als humans i va acabar morint. Això no va agradar a Cuatro, que va decidir manipular el final: van canviar el gos "protagonista" per un altre, que rescataven i salvaven. Això no va passar per alt a la xarxa ni a la protectora, que va fer un contundent escrit a través de Facebook denunciant la situació.També el famós presentador Frank Cuesta va fer un comunicat a través de YouTube per carregar contra el presentador del programa, Javier García Roche, i contra la cadena: "Mentir i deixar aquesta gent sola és una vergonya".