Ojo, que el uno a cero ha dejado dudas! pic.twitter.com/KgKptP1TCT — kantinu (@kantinu) 5 de juliol de 2017

Pífia monumental d'una presentadora dels informatius d'Antena 3. Va ocórrer el dimarts, a primera hora del matí, quan la periodista estava presentant les portades dels diaris.En el moment de llegir el titular que encapçalava la primera pàgina de La Vanguardia, la reportera va confondre l”1-O”, la data del referèndum, amb el resultat d'un partit de futbol. La noia va llegir literalment: “Puigdemont fulmina a un conseller por dudar del uno a cero”. I va continuar com si no hagués passat res.La patinada, molt breu, hauria passat desapercebuda si no l'hagués recollida un usuari de Twitter que la va enregistrar i la va difondre.