El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, segueix amb les seves vacances abans de tornar als entrenaments amb l'equip per preparar la propera temporada. Després de la seva assistència al casament de Leo Messi, on va perdre 15.000 euros en un casino , la següent parada ha estat a Qatar, on ha de disputar un partit amistós amb altres companys com Sergio Busquets o Jordi Alba.Al país àrab s'ha dedicat a practicar esports que aquí no podria dur a terme. Un d'aquests és conduir un vehicle buggie per les dunes del desert. I ha acabat patint un espectacular accident. Així ho ha mostrat al seu compte d'Instagram, on ha penjat un vídeo del moment en què ell conduïa, així com una imatge de l'estat en què ha quedat el vehicle. Al final i per sort, tant per a ell com al Barça, tot ha quedat en una anècdota.