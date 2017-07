I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) 29 de juny de 2017

Actualitzar el CV ha estat sempre una feina pesada i d'aquelles que deixem per a última hora i només fem quan realment ho necessitem. És per aquest motiu que moltes persones s'adrecen a Google perquè els doni alguns consells sobre com completar-lo de la millor manera possible. Omplir les dades personals, l'experiència laboral, les habilitats o l'educació rebuda, en són alguns exemples i, en moltes ocasions, tampoc no és suficient per aconseguir aquella feina somiada.Aquesta mandra va ser amb la qual es va trobar l'actor londinenc Aaron Gilies, que ha revolucionat la xarxa després de publicar el seu CV actualitzat... a partir de la funció auto-completar de la pàgina per fer recerques per excel·lència. "Havia d'actualitzar el meu CV, ho vaig fer a través de l'auto-completar de Google i aviat tindré totes les feines". Aquesta és la piulada de TechnicallyRon, amb la versió més actualitzada del seu curriculum vitae.El meu nom és KhanVisc solEl meu telèfon no s'encénEl meu correu està enviant spam als meus contactesData de naixement: Vaig néixer per estimar-teEstat Civil: Estic casat amb AnglaterraNacionalitat: El meu país és el mónSexe: M'identifico com un llopPerfil professional: No soc bo en res però puc portar-teCompetències bàsiques: Crec que els nens són el nostre futurExperiència professional: Una vegada vaig veure un elefant però soc l'escollitQualificacions professionals: Estic capacitat per una guerra de goril·les i puc provar-ho matemàticamentSi us plau, contracta'm. Necessito diners per comprar aplicacions per al meu iPhone.Gràcies pel seu servei