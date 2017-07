Cristiano Ronaldo Foto: @Ronaldo

La gent normal utilitza les xarxes socials i, en concret, Instagram, per compartir amb els seus amics o coneguts les seves vivències o el seu dia a dia. I la immensa majoria de persones no cobra res per penjar una fotografia. No és el cas, però, de Cristiano Ronaldo i molts altres usuaris "vip" d'aquesta aplicació, que no només cobren, sinó que reben unes quantitats desorbitades de diners que molts dels usuaris d'Instagram si es poden imaginar.Segons l'empresa britànica Hopper , el futbolista del Reial Madrid podria cobrar uns 400.000 dòlars per fotografia. I no és el que més diners s'emporta. De fet, ell es troba en el número tres d'un rànquing elaborat per aquesta empresa , que situa l'actriu i cantant nord-americana Selena Gómez, que rep uns 550.000 dòlars per fotografia, i la model Kim Kardashian, que en rep 500.000. En aquest rànquing també hi apareix el jugador de bàsquet Lebron James, que rep uns 120.000 dòlars per "post".