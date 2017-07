My flight from Aspen to Denver caught fire on runway after landing. @rabiasquared pic.twitter.com/Etm3j165Qp — raiyan (@raiyansyed) 2 de juliol de 2017

Quick and immediate response. first responders on runway. Huge thanks to pilot and crew for helping get passengers off safe. #Denver. pic.twitter.com/ZAlslCTemh — raiyan (@raiyansyed) 2 de juliol de 2017

[youtube]http://www.youtube.com/watch?time_continue=27[/youtube]Els passatgers de la companyia aèria United Airlines estan acostumats a les decisions polèmiques de l'empresa, com ara decidir per sorteig l'expulsió d'algun passatger , però els viatgers que dissabte volaven d'Aspen a Denver es van endur un bon ensurt. Només aterrar a l'aeroport internacional de la ciutat, van veure com un dels dos motors de cua s'havia incendiat.Molts dels passatgers, en lloc de fugir del lloc, s'aturen a enregistrat el moment i compartir-lo a la xarxa, unes imatges on es pot veure com els bombers ataquen les flames des d'un camió. No hi va haver ferits.